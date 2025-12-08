Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'daki Körzüt Kalesi'nde "giriş yolu" ortaya çıkarıldı

        NECMETTİN KARACA - Van'da Urartular dönemine ait Körzüt Kalesi kalıntısının bulunduğu alanda yürütülen kazılarda sitadele (Genellikle sur duvarlarıyla çevrili, bir saldırı anında koruma amaçlı kullanılabilen yukarı şehir) girişi sağlayan surlara entegre edilmiş dikdörtgen avlulu giriş yolu ortaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 11:13 Güncelleme: 08.12.2025 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'daki Körzüt Kalesi'nde "giriş yolu" ortaya çıkarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        NECMETTİN KARACA - Van'da Urartular dönemine ait Körzüt Kalesi kalıntısının bulunduğu alanda yürütülen kazılarda sitadele (Genellikle sur duvarlarıyla çevrili, bir saldırı anında koruma amaçlı kullanılabilen yukarı şehir) girişi sağlayan surlara entegre edilmiş dikdörtgen avlulu giriş yolu ortaya çıkarıldı.

        Muradiye ilçesine bağlı Uluşar Mahallesi'ndeki kayalık alana Urartu Kralı Minua tarafından inşa ettirilen kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 2022'de başlatılan kazılar devam ediyor.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabahattin Erdoğan'ın başkanlığında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği ve Muradiye Kaymakamlığının destekleriyle yürütülen kazılarda, alanında uzman akademisyenler yer alıyor.

        Bu yıl Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Geleceğe Miras" projesine dahil edilen kazı çalışmalarında Urartu dönemine ait önemli bulgulara ulaşılıyor.

        Şu ana kadar Urartu dönemine ait tonlarca ağırlıktaki bazalt taşlarla örülen sur duvarları, iki tapınak, iki taş blok üzerine yazılmış 6 sıra çivi yazılı tabletler, ok uçları, Orta Çağ dönemine ait sikkeler ile sırlı ve sırsız seramik parçalarının bulunduğu kazılarda, son olarak sitadele girişi sağlayan, yaklaşık 10 metre yüksekliğinde ve 4 metre genişliğindeki surlara entegre edilmiş dikdörtgen avlulu giriş ortaya çıkarıldı.

        - "Kazılarda ortaya çıkardığımız surlar etkileyici bir mimariye sahip"

        Doç. Dr. Sabahattin Erdoğan, AA muhabirine, kazı çalışmalarında önemli bulgulara ulaştıklarını söyledi.

        Çalışmaların bu yıl Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Geleceğe Miras" projesine dahil edildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Çalışmalar iki etap halinde sürüyor. İlk etapta kalenin en önemli yapılarından biri olan Haldi Tapınağı'nı gün yüzüne çıkardık. Çalışmalar sırasında tapınağa bitişik konumda yeni surlar tespit ettik. İkinci etapta ise kalenin kuzeydoğu köşesinde yer alan özgün bir giriş yolu tespit ettik. Bu giriş alanı dikdörtgen planlı ve açık avlulu bir yapıya sahip. Kazılarda ortaya çıkardığımız surlar etkileyici bir mimariye sahip. 9 taş sırasından oluşan bir yapı görüyoruz. Surların yüksekliği ortalama 8-10 metreye ulaşıyor. Duvarlarda 'bastiyon' (kule çıkıntısı) ve 'kurtin' (iki bastiyon arasındaki duvar) dediğimiz mimari düzen karşımıza çıkıyor. Bu da Urartu mühendislerinin yapılara verdiği önemi gösteriyor."

        Urartu giriş mimarisinin akslı, yani doğrudan geçişi bulunmayan bir sisteme sahip olduğunu aktaran Erdoğan, "Bu tür girişler, dışarıdan gelen bir saldırının doğrudan değil, dolaylı bir hat üzerinden ilerlemesine neden oluyor. Böylece savunma daha kontrollü şekilde sağlanıyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde sürdürdüğümüz kazılarda mimari bulguların yanı sıra metal ok uçları, bronz bilezikler ve kırık yazıt parçalarını bulduk. Bu buluntular kalenin önemini ortaya koyuyor." dedi.

        - "Kullanılan taşların her biri yaklaşık 2 metre boyutunda"

        Surlarda görülen işçiliğin dikkate değer olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Özellikle 2 metre uzunluğundaki devasa taşlar, kalenin anıtsal niteliğini gösteriyor. Taşların bir kısmı doğrudan kalenin bulunduğu alandan kesilmiş. Yüksek bölgelerde kesilen bloklar kaydırılarak surlarda kullanılmış. Bu yöntem hem yeni alanların açılmasını hem de malzemenin verimli kullanılmasını sağlamış. Bu yıl tespit ettiğimiz giriş ünitesiyle bağlantılı anıtsal surlar 9 taş dizisinden oluşuyor. 8-10 metre yüksekliğinde ve 4 metre genişliğinde bir surdan söz ediyoruz. Kullanılan taşların her biri yaklaşık 2 metre boyutunda. Bu ölçekte taşlara başka Urartu kalelerinde rastlamıyoruz. Van Kalesi'nde de büyük taşlar var ancak Körzüt Kalesi'ndeki taşlar onlardan daha büyük. Bu nedenle burada anıtsal bir sur sistemiyle karşı karşıyayız. Bu durum, kalenin askeri ve savunma açısından ne kadar önemli olduğunu açıkça göstermektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        İstanbul ve Antalya turizmde dünya ilk 10'unda
        İstanbul ve Antalya turizmde dünya ilk 10'unda
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Dere yatağına uçtular... Karı koca çift artık yok!
        Dere yatağına uçtular... Karı koca çift artık yok!
        7 kişinin öldüğü kazada piyano da öksüz kaldı!
        7 kişinin öldüğü kazada piyano da öksüz kaldı!
        Netanyahu'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Çekilmiyoruz
        Netanyahu'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Çekilmiyoruz

        Benzer Haberler

        Van'da kış yüzünü gösterdi: Erek Dağı ve çevresi beyaza büründü
        Van'da kış yüzünü gösterdi: Erek Dağı ve çevresi beyaza büründü
        Van, Muş ve Hakkari'de 62 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
        Van, Muş ve Hakkari'de 62 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
        Van'ın 2 ilçesinde 11 yerleşim yeri kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Van'ın 2 ilçesinde 11 yerleşim yeri kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Başkale'de araçlar kara gömüldü: 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
        Başkale'de araçlar kara gömüldü: 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
        3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu
        3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu
        Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem
        Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem