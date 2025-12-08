Van'da otelde çıkan yangın söndürüldü

İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu da olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmalarını inceledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bahçıvan Mahallesi'nde bulunan otelin arka bölümünün üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

