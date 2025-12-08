Van'da otelde çıkan yangın söndürüldü
Van'ın İpekyolu ilçesinde 6 katlı otelin arka kısmındaki 3 katlı bölümde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Van'ın İpekyolu ilçesinde 6 katlı otelin arka kısmındaki 3 katlı bölümde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bahçıvan Mahallesi'nde bulunan otelin arka bölümünün üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tedbir amacıyla binadakiler tahliye edildi, polis ekipleri de sokak çevresinde güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu da olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmalarını inceledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.