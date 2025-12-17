Van ve Bitlis'te 70 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Van ve Bitlis'te kar nedeniyle 70 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün etkili olan kardan dolayı kapalı olan 90 mahalle ve mezranın yolunun açılması için çalışma yürütüldü.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çabası sonucu 55 yerleşim yerinin yolu açıldı.

Ekipler, kapalı olan 35 yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Bitlis

Bitlis'te kar nedeniyle 35 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, gece kent genelinde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

İl ve ilçelerde 35 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirten Kurtkan, kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Karla beyaza bürünen kentte, soğuk hava etkisini sürdürüyor.