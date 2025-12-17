Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van ve Bitlis'te 70 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

        Van ve Bitlis'te kar nedeniyle 70 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Giriş: 17.12.2025 - 10:07 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:07
        Van ve Bitlis'te 70 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
        Van ve Bitlis'te kar nedeniyle 70 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün etkili olan kardan dolayı kapalı olan 90 mahalle ve mezranın yolunun açılması için çalışma yürütüldü.

        Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çabası sonucu 55 yerleşim yerinin yolu açıldı.

        Ekipler, kapalı olan 35 yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Bitlis

        Bitlis'te kar nedeniyle 35 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, gece kent genelinde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

        İl ve ilçelerde 35 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirten Kurtkan, kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

        Karla beyaza bürünen kentte, soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

