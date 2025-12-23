Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da özel gereksinimli çocuklar fırında "Van Kıymalısı" hazırladı

        Van'da özel gereksinimli çocuklar bir restoranda düzenlenen etkinlikte hamur açarak hazırladıkları "Van kıymalısı"nı (kıymalı pide) fırında pişirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 14:56 Güncelleme: 23.12.2025 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da özel gereksinimli çocuklar fırında "Van Kıymalısı" hazırladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'da özel gereksinimli çocuklar bir restoranda düzenlenen etkinlikte hamur açarak hazırladıkları "Van kıymalısı"nı (kıymalı pide) fırında pişirdi.

        Van Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

        Van Kalesi'nin karşısında bulunan yöresel yemeklerin hazırlandığı işletmeye götürülen çocuklar, ustalar eşliğinde hamur yoğurdu, hazırladıkları pideleri fırında pişirdi.

        Bu pideleri öğretmenlerine ve arkadaşlarına ikram eden çocuklar, daha sonra müzik eşliğinde halay çekti, oyunlar oynadı.

        Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Muhammed Aliağaoğlu, özel gereksinimli bireylere yönelik farklı bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Çocukları yöresel yemeklerin yapıldığı işletmeye getirdiklerini belirten Ağaoğlu, "Burada hamur yoğurdular, Van yöresine ait pideyi yaptılar. Ayrıca götürüp fırında pişirdiler. Çok farklı bir etkinlik oldu. Çok mutlu oldular. Daha sonra halay çektiler, oyunlar oynadılar. Bu tür ekinliklerimiz devam edecek." dedi.

        İşletme sahibi Hamza Kurt ise "Belediyenin yaptığı sosyal sorumluluk projesine katkımız olsun istedik. Gelen arkadaşlarımıza hamuru sevdirdik, Van Kıymalısını tanıttık, birlikte yaptık. Güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        İsrail Savunma Bakanı: Gazze'den tamamen çekilmeyeceğiz
        İsrail Savunma Bakanı: Gazze'den tamamen çekilmeyeceğiz
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"

        Benzer Haberler

        Van'da "2. Uluslararası Van AR-GE Proje Pazarı" programı düzenlendi
        Van'da "2. Uluslararası Van AR-GE Proje Pazarı" programı düzenlendi
        Van'da 200 araçlık kapalı otopark hizmete açıldı
        Van'da 200 araçlık kapalı otopark hizmete açıldı
        Van'da trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik çalışmalar sürüyor
        Van'da trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik çalışmalar sürüyor
        Van'da soba başında 83 yıllık çay geleneği Van'da yıllara meydan okuyan çay...
        Van'da soba başında 83 yıllık çay geleneği Van'da yıllara meydan okuyan çay...
        Radyo yayıncılığına adanan ömür
        Radyo yayıncılığına adanan ömür
        Van 1. Amatör Ligi B Grubu: Erciş Örenespor: 2 - İpekyolu Belediyesi Gençli...
        Van 1. Amatör Ligi B Grubu: Erciş Örenespor: 2 - İpekyolu Belediyesi Gençli...