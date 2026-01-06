Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da doğumu yaklaşan kadın, polis helikopteriyle hastaneye yetiştirildi

        Kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Van'ın Bahçesaray ilçesinde doğumu yaklaşan 31 yaşındaki kadın, polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 20:06 Güncelleme: 06.01.2026 - 20:06
        Van'da doğumu yaklaşan kadın, polis helikopteriyle hastaneye yetiştirildi
        Kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Van'ın Bahçesaray ilçesinde doğumu yaklaşan 31 yaşındaki kadın, polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede rahatsızlanan kadını yol kapalı olduğu için hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğüne ait "Sikorsky" helikopter, ilçeye yönlendirildi.

        UMKE görevlileriyle ilçeye giden helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

