        Van Haberleri

        Van'da gümrük kaçağı 1850 kilogram gıda maddesi ele geçirildi

        Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı 1850 kilogram gıda maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 17:05 Güncelleme: 08.02.2026 - 17:05
        Van'da gümrük kaçağı 1850 kilogram gıda maddesi ele geçirildi
        Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı 1850 kilogram gıda maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Çamlık Yol Kontrol ve Arama Noktasında icra edilen faaliyette 1850 kilogram İran menşeli gıda maddesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan C.K ve C.E hakkında adli işlem yapıldı.



