Van'da veteriner sağlık raporu bulunmayan kesilip paketlenmiş halde 200 tavuk ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde bir araçta, sevk irsaliyesi ve veteriner sağlık raporu bulunmayan, kesilip paketlenmiş halde tüketime hazır 200 tavuk ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince halk sağlığının korunması ve hayvansal ürün hareketliliğinin denetlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Arısu Mahallesi mevkisinde icra edilen devriye faaliyeti sırasında durdurulan araçta arama yapıldı.



Aramada sevk irsaliyesi ve veteriner sağlık raporu bulunmayan kesilerek paketlenmiş halde tüketime hazır 200 tavuk ele geçirildi.



Şüpheli Y. H, hakkında gerekli idari işlemlerin yapılması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

