        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, takımının gelişimini değerlendirdi:

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, kuvvetli bir takım ve kuvvetli bir camia olarak emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 17:16 Güncelleme: 16.02.2026 - 17:16
        İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, takımının gelişimini değerlendirdi:
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, kuvvetli bir takım ve kuvvetli bir camia olarak emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

        Korkmaz, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, takımın oyun formasyonunu, sahadaki tavrını, davranışlarını radikal bir şekilde değiştirmeye yönelik çalışmalarda ilerleme sağladıklarını belirtti.

        Bekleyen ve rakibin hatalarını kovalayan bir takımdan daha çok baskı yapan, oyun üretmeye çalışan ve rakibi hataya zorlayan bir takıma evrilmeye başladıklarını dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti:

        "Bu anlamda hem oyun süremiz hem topla oynama süremiz hem de hücumdaki etkinliğimiz arttı. Tabii bunun artıları olduğu gibi eksileri de var. Eksilerini de hafta hafta analiz ederek kendi büyük hikayemize doğru hazırlanıyoruz. 25 yıl aradan sonra elimizde 1. Lig'e gelmiş bir Vanspor takımı var ama Süper Lig'den düşen takımlar hemen yukarı çıkmak istiyor. Alttan gelenler de hemen yukarı çıkmak istiyor. Kulüpler herhalde 1. Lig'i birazcık sevmiyor, öyle anlıyorum. Bence çok güzel, keyifli bir lig. Sadece ulusal değil uluslararası mecradayız, Avrupa'dan izlenen bir lig."

        Bu nedenle ligi sevmeleri gerektiğini vurgulayan Korkmaz, "Ligin iyi bir takımı olacağımızı söylemiştim. Özellikle oynadığımız oyunla o noktaya doğru yavaş yavaş gelmeye başladık. Oynadığımız maçlar oyun ritmi açısından belki ligin en ritimli maçları oluyor. Son oynadığımız Sivas maçı da öyle. Şimdi geldiğimiz noktada 2. yarıya başlarken başlangıçtaki fikstürün zorluğunu hep beraber konuşmuştuk. Hatalardan dolayı kaybettiğimiz puanlar oldu. Onları orada bırakalım. Onların hepsi bir gelişim sebebi aslında. Tüm verdiğimiz reaksiyonlar gelişimimizin basamakları olarak devam ediyor. Bence çok emin adımlarla kuvvetli bir takım, kuvvetli bir camia olarak ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Son maçta taraftarların güzel bir örnek sergilediğini ve 3-1 mağlupken dahi takımı desteklemeye devam ettiğini anlatan Korkmaz, "Sahadan daha çok onları duyduğum zaman motive oldum. Bu şekilde devam edelim. Daha önce söylediğim gibi bu oyunu oynarken beklenmedik kazalar yaşayabiliriz ama filmin ilk bölümü bu sezonun sonu olacaktır. Bu sezonun sonunda elimizde önümüzdeki sezon için umut vadeden, bize güç veren, gurur veren ve oynadığı futbolda da hepimizi mutlu etmiş olan bir takım olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

