Van, Muş ve Bitlis'te karla mücadele sürüyor

Van, Muş ve Bitlis'te kırsalda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.





Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsalda kar ve tipi nedeniyle 4 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.



Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



- Muş ve Bitlis



Muş'ta yüksek yerleşim yerlerinde kar ve tipi etkili oldu.



İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 4 yerleşim yerine ulaşım sağlanması için çalışma başlattı.



Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede ilerlemekte güçlük çeken ekipler, kapalı yolları ulaşıma açtı.



Bitlis'te de İl Özel İdaresi ekipleri, daha önce açtıkları köy yollarında genişletme çalışması yaptı.

