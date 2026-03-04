Canlı
        Van Haberleri

        Van, Muş ve Bitlis'te karla mücadele sürüyor

        Van, Muş ve Bitlis'te kırsalda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 10:47
        Van, Muş ve Bitlis'te karla mücadele sürüyor

        Van, Muş ve Bitlis'te kırsalda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.


        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsalda kar ve tipi nedeniyle 4 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Muş ve Bitlis

        Muş'ta yüksek yerleşim yerlerinde kar ve tipi etkili oldu.

        İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 4 yerleşim yerine ulaşım sağlanması için çalışma başlattı.

        Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede ilerlemekte güçlük çeken ekipler, kapalı yolları ulaşıma açtı.

        Bitlis'te de İl Özel İdaresi ekipleri, daha önce açtıkları köy yollarında genişletme çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

