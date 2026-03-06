Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da kalbi delik hasta, küçük kesiyle tedavi edildi

        Van'da kalbi delik hasta, göğüs kafesi tamamen açılmadan küçük kesi (minimal invaziv) yöntemiyle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 14:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da kalbi delik hasta, küçük kesiyle tedavi edildi

        Van'da kalbi delik hasta, göğüs kafesi tamamen açılmadan küçük kesi (minimal invaziv) yöntemiyle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Muradiye ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Asya Tekiner, sol göğüs bölgesinde ağrı şikayetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'ne başvurdu.

        Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Sezgin tarafından muayenesi yapılan hastanın kalbinin delik olduğu tespit edildi.

        Hastanede ilk kez uygulanan ve göğüs kafesi tamamen açılmadan küçük kesi yöntemiyle yapılan ameliyatta Tekiner'in kalbindeki delik kapatıldı.

        Op. Dr. Sezgin, basın mensuplarına, ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi.

        Yöntemi ilk kez uyguladıklarını belirten Sezgin, şunları kaydetti:

        "Operasyonda hastanın göğsü tamamen açılmadan sağ meme altından yaklaşık 7,8 santimetrelik kesi yapıldı. Yapılan müdahaleyle hastanın kalbindeki delik başarıyla kapatıldı. Van'da bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Minimal invaziv yöntemi dünyada giderek yaygınlaşıyor. Bu yöntemi bölgemize kazandırmak bizim için önemliydi. İleri merkezlerde uygulanan bu tekniğin artık ilimizde de yapılabiliyor olması bizleri mutlu ediyor. Hastamızın durumu iyi ve servis takibinin dördüncü gününde. Bu yöntem sayesinde hastalar normal yaşamlarına daha kısa sürede dönebiliyor ve komplikasyon oranı daha düşük oluyor."

        Yaklaşık 6, 7 yıldır hastalıkla mücadele ettiğini belirten Tekiner de başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu belirterek doktorlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        "Koynumuzda yılan beslemişiz"
        "Koynumuzda yılan beslemişiz"
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Teminatlar geri çekildi
        Teminatlar geri çekildi
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Savaş sonrası İranlılar ülkelerine dönüyor
        Savaş sonrası İranlılar ülkelerine dönüyor
        Vanlı öğrenciler TÜBİTAK yarışması bölge birincisi oldu
        Vanlı öğrenciler TÜBİTAK yarışması bölge birincisi oldu
        Çaldıran'da gençlik huzura koşuyor: Kitaplar müftülükten gayret gençlerden
        Çaldıran'da gençlik huzura koşuyor: Kitaplar müftülükten gayret gençlerden
        Van'da bölge tarihinde bir ilk: Göğüs kafesi açılmadan kalp ameliyatı yapıl...
        Van'da bölge tarihinde bir ilk: Göğüs kafesi açılmadan kalp ameliyatı yapıl...
        Van'da kamyonet devrildi: 2 yaralı
        Van'da kamyonet devrildi: 2 yaralı
        Van'da özel gereksinimli çocuklar için satranç turnuvası düzenlendi
        Van'da özel gereksinimli çocuklar için satranç turnuvası düzenlendi