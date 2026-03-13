Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Okul kıyafetlerini diken "sessiz eller" hem beceri geliştiriyor hem de motive oluyor

        ORHAN SAĞLAM - Van'ın Edremit ilçesindeki Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde moda tasarımı atölye çalışmalarına katılan işitme engelli öğrenciler, okul kıyafetleri dikerek mesleki becerilerini geliştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 11:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okul kıyafetlerini diken "sessiz eller" hem beceri geliştiriyor hem de motive oluyor

        ORHAN SAĞLAM - Van'ın Edremit ilçesindeki Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde moda tasarımı atölye çalışmalarına katılan işitme engelli öğrenciler, okul kıyafetleri dikerek mesleki becerilerini geliştiriyor.


        Özel Eğitim Meslek Lisesinin moda tasarımı atölyesindeki çalışmalara katılan işitme engelli 12 öğrenci, aldıkları uygulamalı eğitimle hem meslek öğreniyor hem de üretime katkı sağlıyor.

        Kumaş kesiminden dikime kadar tüm aşamalarda görev alan öğrenciler, haftalar süren emekle kendileri ve diğer öğrenciler için okul eşofman takımları ve kıyafetleri hazırlıyor.

        Desen çizip ölçü alan öğrenciler, dikiş makinesi başında odaklanıp çalışmalarını tamamlıyor.

        - "Sosyal ve ekonomik hayatın içindeler"

        Moda tasarım teknolojileri öğretmeni Figen Sofuoğlu, AA muhabirine, işitme engelli öğrencilerin üretime katılmalarının önemli olduğunu söyledi.

        Öğrencilerin bu işi keyifle sürdürdüğünü belirten Sofuoğlu, "Bir iş üretmek onları mutlu ediyor. Yaptıkları işleri daha bitirmeden bütün öğretmen ve öğrenci arkadaşlara gösteriyorlar. Yaptıkları işler, onların hem zihinsel hem de bedensel rahatlamalarına vesile oluyor. Bu tür etkinlikler sayesinde sosyal hayata katılan öğrenciler, aile bütçelerine de katkıları olacağı için bu işi severek yapıyorlar. Biz de onların bu hayatta ayaklarının yere daha sağlam basmaları için destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

        Öğrencilerin atölyeye ilgi gösterdiğini ifade eden Sofuoğlu, şunları kaydetti:

        "Meslek lisesinde eğitim alan öğrenciler, diğer meslek liseleriyle aynı müfredatı işliyorlar. 9'uncu sınıftan itibaren basitten başlanarak 12'nci sınıfa gelene kadar bir ürün çıkarma ve bir işi piyasaya sunabilecek nitelikte eleman olarak yetiştiriyoruz. Bir iş çıkardıklarında onu götürüp ailelerine ve okul idaresindeki arkadaşlarımıza gösterip takdir alıyorlar. Bu da onları hem mutlu hem de motive ediyor. Buradan mezun olduktan sonra bir iş kurabilme becerileri olacak ve bu da onlar için olumlu bir sonuç doğuracak.

        Temelden başlayıp mutfağına kadar ilerliyorlar. Tekstil atölyelerine gidip orada iş akışını gözlemliyorlar. İşin niteliği, kaliteli bir işin nasıl üretildiğini ve işlem basamaklarını görüyorlar. Bu da onları motive ediyor. Sosyal ve ekonomik hayatın içindeler. Bir iş üretmek onlar için olumlu bir sonuç. Öğrencilerimiz işitme engelli oldukları için öfke nöbetleri olabiliyor fakat bir iş ve meşguliyetleri olduğu için öfkeleri biraz daha diniyor, sakinleşiyorlar."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        WSJ yazdı: Trump İran'da kazanmak için savaşacak mı?
        WSJ yazdı: Trump İran'da kazanmak için savaşacak mı?
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        "Boşanma gerçekleşti"
        "Boşanma gerçekleşti"
        Yılın kadını seçildi
        Yılın kadını seçildi

        Benzer Haberler

        Sınır hattında karlı ve soğuk havaya aldırmadan hastaları için mahalle maha...
        Sınır hattında karlı ve soğuk havaya aldırmadan hastaları için mahalle maha...
        Van'da inci kefali av yasağı öncesi komisyon toplantısı yapıldı
        Van'da inci kefali av yasağı öncesi komisyon toplantısı yapıldı
        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özdemir: "İlaç tedavisi kadar egzersiz de öne...
        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özdemir: "İlaç tedavisi kadar egzersiz de öne...
        Van'da "Bana Sor" ekipleri hastanede göreve başladı
        Van'da "Bana Sor" ekipleri hastanede göreve başladı
        Van'da jandarma personelinden anlamlı yürüyüş
        Van'da jandarma personelinden anlamlı yürüyüş
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Van'da partisinin düzenlediği iftar pro...
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Van'da partisinin düzenlediği iftar pro...