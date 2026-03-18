        Van'da 510 parça motiften Türk bayrağı oluşturuldu

        Van'ın Çatak ilçesinde bir araya gelen kadınlar, öğrenciler ve öğretmenler, ördükleri 510 parça motifi birleştirerek Türk bayrağı oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Van'da 510 parça motiften Türk bayrağı oluşturuldu

        Van'ın Çatak ilçesinde bir araya gelen kadınlar, öğrenciler ve öğretmenler, ördükleri 510 parça motifi birleştirerek Türk bayrağı oluşturdu.


        Bilgi Mahallesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla organize edilen etkinliğe destek veren mahalledeki öğretmenler, kadınlar ve öğrenciler, tığ kullanarak kırmızı ve beyaz renklerde 510 parça motif ördü.

        Daha sonra bu motifleri bir araya getiren katılımcılar Türk bayrağı oluşturarak hem şehitleri andı hem de şanlı zaferin yıl dönümünü kutladı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan, mahallede anlamlı bir etkinliğin yapıldığını söyledi.

        Bir araya getirilen motiflerle Türk bayrağı oluşturulduğunu belirten İnan, "Ortaya çıkan bayrak, sadece bir el emeği çalışması olmanın ötesinde dayanışmanın, fedakarlığın ve vatan sevgisinin güçlü bir sembolüdür. Çanakkale'de ortaya konan birlik ve mücadele ruhu bugün de aynı şekilde yaşatılmaya devam ediliyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        Laricani suikastının perde arkası
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        "Benim veremeyecek hesabım yok"
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Egea'nın yerine hangi model geliyor?
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Ramazan Günlüğü
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Bayramda yolculuk nereye?
        "Güvenilir Gıda" mobil uygulaması kullanıma sunuldu

        Van'da bayram telaşı: Caddeler doldu taştı Araç trafiğine kapatılan Cumhuri...
        Van'da çöken duvarın altında kalan 50 kuzu için çalışma başlatıldı
        Yazın kuruyan Van'daki Yaşar Kemal Şelalesi yeniden akmaya başladı
        Çatak'ta ahır çöktü: 50 kuzu göçük altında kaldı
        Başkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyl...
        Van TSO Başkanı Takva: "Van Shoopping Fest'in eğlence ve etkinlik kısmını b...