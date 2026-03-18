Yazın kuruyan Van'daki Yaşar Kemal Şelalesi yeniden akmaya başladı

Van'ın Muradiye ilçesinde yazın kuruyan Yaşar Kemal Şelalesi, yağışlar ve karların erimesiyle yeniden akmaya başladı. İlçeye 10 kilometre mesafedeki Muradiye Kanyonu'nda yer alan şelale, havaların ısındığı bugünlerde doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yağışlar ve karların erimeye başlamasıyla yeniden akmaya başlayan şelale, kanyonun ortasından dökülen sularıyla dikkati çekiyor. Yaklaşık 40 metre yüksekten akan şelale dron ile görüntülendi.

