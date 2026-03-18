        Van'da öğrenciler, jandarma ve polis ekiplerine iftarlık ikram etti

        Van'ın Erciş ilçesinde bir grup öğrenci, "İyilik Nöbeti Projesi" kapsamında, jandarma ve polis ekiplerine hurma ve içecek ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 10:39 Güncelleme:
        Van'da öğrenciler, jandarma ve polis ekiplerine iftarlık ikram etti

        Van'ın Erciş ilçesinde bir grup öğrenci, "İyilik Nöbeti Projesi" kapsamında, jandarma ve polis ekiplerine hurma ve içecek ikramında bulundu.

        Karakoyunlu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla "İyilik Nöbeti Projesi"ni başlattı.

        Proje kapsamında bir araya gelen bir grup öğrenci, görev başındaki jandarma ve polislere hurma ve içecek ikram etti.

        Öğretmen Eşref Demirci, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin ne kadar kıymetli olduğunu göstermek istediklerini söyledi.

        Öğrenci Adil Metehan Ayyıldız da ramazanın önemini ve birliğini hatırlatmak amacıyla Kızılaydan temin ettikleri hurma ve soğuk içecekleri iftar öncesi dağıttıklarını belirtti.

        Ayyıldız "Projedeki amacımız ramazanın önemini, birliğini ve kıymetini göstermekti. Tüm ülkemizin ve aziz milletimizin ramazanının hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

