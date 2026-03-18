Van'da 68 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Edremit ilçesinde 68 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda ilçede tespit edilen tır ve dorsesinde arama yapıldı.
Aramada 68 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
