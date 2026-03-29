GÜNCELLEME - Çığ düşen Van-Hakkari kara yolu tek şeritten ulaşıma açıldı

Çığ nedeniyle kapanan Van-Hakkari kara yolu, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla tek şeritten ulaşıma açılırken, geçişler polis ekiplerince kontrollü olarak sağlanıyor.



Van-Hakkari kara yolunun Gedikbaşı Mahallesi yakınlarındaki Kırmızıtaş mevkisine dün düşen çığın temizlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.



Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı 111. Van Şube Şefliği ekipleri, gece boyunca iş makineleriyle yürüttükleri çalışmalar sonucu kara yolunun tek şeridini ulaşıma açtı.



Yer yer 10 metreyi aşan yaklaşık 600 metrelik yolu kardan temizleyen ekipler, karla kaplı diğer 600 metrelik bölümde de çalışarak yolu en kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.



Polis ekipleri de trafikte yoğunluk yaşanmaması için araç geçişini kontrollü olarak sağlıyor.

