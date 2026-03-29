Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Dağcılardan tehlike oluşturan kayalar için zorlu mesai

        ULAŞ GÜVEN - Hakkari'de, yamaçlardan kara yoluna düşme tehlikesi bulunan kayalar, profesyonel dağcılar tarafından kontrollü bir şekilde indiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 11:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toprak ve kaya düşmeleri nedeniyle trafiğin kontrollü olarak sağlandığı Yüksekova-Hakkari kara yolunda Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünün çalışmaları sürüyor.

        Vatandaşların güvenli yolculuk yapması amacıyla bölgede görevlendirilen 3 kişilik profesyonel dağcı ekibi, dağların yamacında askıda kalan ve düşme tehlikesi bulunan kayaların oluşturduğu riski ortadan kaldırmak için mesai yapıyor.

        Kara yolunun Yeniköprü mevkisinde yamaçlara tırmanan dağcılar, gerekli güvenlik önlemini aldıktan sonra kayaları levye ve krikoyla düşürmeye çalışıyor.

        Bölgede güvenli geçişi sağlayan Karayolları ekipleri de yola düşen kaya parçalarını temizliyor.

        - "Çalışmanın 4 günde tamamlanmasını hedefliyoruz"

        Dağcı ekibinde görevli Musa Özer, AA muhabirine, bölgede öncelikle detaylı bir keşif çalışması yaptıklarını söyledi.

        Düşme riski olan kaya parçalarını önceden tespit ettiklerini belirten Özer, şunları kaydetti:

        "Gevşemiş ve risk oluşturan taşları kontrollü şekilde düşürüyoruz. Üç kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Çalışmanın 4 günde tamamlanmasını hedefliyoruz. Bölgede daha önce yoğun yağışlara bağlı heyelanlar meydana geldi. Benzer olayların tekrar yaşanmaması için riskli taşları temizliyoruz. Şu an risk devam ediyor. Tehlike oluşturabilecek kayalara tek tek müdahale ediyoruz. Taşları düşürdükten sonra Karayolları ekipleri de iş makineleriyle yolu temizliyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        Benzer Haberler

