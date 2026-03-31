        Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

        Van'ın İpekyolu ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 21:55 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince ilçede tespit edilen ikamete operasyon düzenlendi.

        Aramada, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 20 yabancı uyruklu yakalandı, düzensiz göçmenlerin yurda girişini organize eden zanlı gözaltına alındı.

        Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 39 fişek, 360 gram sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 299 bin 590 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

