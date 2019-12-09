Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki narkotik polisi, uyuşturucu kaçakçılarının kriptolu telefon görüşmelerini çözmesi sonucu 17 şüpheli tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 2019 yılı içerisinde 6 ayrı yakalamada 799 kilogram eroin, 100 kilogram toz esrar, 1 kilo 130 gram metamfetamin ve 50 kilo 640 gram asitanhidrit maddesi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, “2019 yılı içerisinde 6 ayrı yakalamada ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ olaylarına iştirak ettikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak; Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 3 Aralık 2019 günü Van merkezinde 12, Başkale ilçesinde 2, Saray ilçesinde 8, Özalp ilçesinde 3, İstanbul’da 1, Diyarbakır’da 1 ve Kocaeli’nde 1 olmak üzere 4 ilde 28 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin iş yeri, ikamet ve üst aramalarında; 155 bin 750 TL para, 12 bin 500 USD, 31 milyon İran Tümeni, 47 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 22 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kriptolu telefon, 9 bin paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca 8’i adli kontrol şartıyla serbest, 17’si ise tutuklanmıştır” denildi.

Operasyon kapsamında narkotik polisinin uyuşturucu kaçakçılarının kriptolu telefon görüşmelerini çözdüğü belirtildi.

VAN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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