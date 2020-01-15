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Edremit Belediyesi’nden Sağlık Taraması Hizmeti Başkan Say: “Allah Başkan Say’dan razı olsun”

İHA

Edremit Belediyesi’nden Sağlık Taraması Hizmeti Başkan Say: “Allah Başkan Say’dan razı olsun”

Van merkez Edremit Belediyesi kırsal kesimde yaşayan vatandaşların sağlık tedavilerine ulaşımını sağlamak amacıyla, sağlık taraması hizmeti başlattı.
Edremit Belediyesi ve Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile içerisinde gerekli tedaviler için her türlü tıbbi cihazın bulunduğu mobil gezici sağlık aracı Edremit genelinde vatandaşlara hizmet veriyor. Kanser konusunda farkındalığı arttırmak, erken teşhis tedavinin önemini anlatmak ve erken teşhis için sağlık hizmeti başlatan Edremit Belediyesi, hastaneye gitmek için ulaşım noktasında sıkıntı yaşayan vatandaşların sağlık taramasından faydalanmaları için seferber oldu. Evlerinden ve sağlık ocaklarından Edremit Belediyesi’ne ait sağlık tarama araçlarıyla alınan vatandaşlar, Edremit marinada konuşlanan mobil gezici sağlık aracının bulunduğu yere getiriliyor. Burada alanında uzman sağlık ekipleri tarafından vatandaşlara meme kanseri, rahim ağzı kanseri konularında eğitici bilgiler verildikten sonra erken teşhisin yapılması adına da mamografi röntgeni çekiliyor. Olumsuz bir vaka ile karşılaşılması durumunda ise gerekli tedavi süreçleri başlatılıyor. Edremit’te 4 ay içerisinde yaklaşık 400’ün üzerinde hastanın mobil sağlık aracında faydalandığı öğrenilirken, Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü ise, ücretsiz verilen hizmetten vatandaşların faydalanmaları noktasında çağrıda bulundu.

“Sağlık hizmeti için vatandaşımızın ayağına gideceğiz”
Verilen sağlık hizmeti ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, sağlık hizmeti için vatandaşın ayağına gideceklerini belirtti. Belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyeciliğinde en etkin şekilde kullanılması için birçok alanda çeşitli faaliyetler yürüttüklerini anlatan Başkan Say, “Özellikle hastanelere gitmekte zorlanan vatandaşlarımızın sağlık hizmeti alabilmeleri adına da Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğümüz işbirliği ile bu hizmete başladık. Ekiplerimizce mahallelerde alınan vatandaşlarımız sağlık taraması için mobil gezici sağlık aracına getiriliyor. Burada da uzmanlarca gerekli her türlü sağlık hizmeti sunulmaktadır. Bu anlamda başta Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü’müz olmak üzere belediye personelimize ve emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

“Allah Başkan Say’dan razı olsun”
Hasta yakınlarından Fatma Demir, isimli vatandaş, yaşlı annesine kendi evinde baktığını belirterek, maddi durumunun kötü olduğunu bu yüzden sürekli hastaneye götüremediğini belirtti. Hem ulaşım sıkıntısı hem de hastanelerdeki yoğunluktan dolayı annesini uzun süre bekletemediğini anlatan Demir, “Bize bu konuda yardımcı olan Edremit Belediyesi ekiplerine ve Belediye Başkanımız İsmail Say’a teşekkür ediyorum. Belediyenin bu hizmeti gerçekten bizim için çok büyük bir hizmet. Allah Başkanımızdan razı olsun. Gerek kendim, gerekse de annem için böyle bir hizmetin sunulması bizleri son derece memnun etmiştir” dedi.

VAN

15 Ocak 2020 Çarşamba

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