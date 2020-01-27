Duyarlı vatandaştan örnek davranış

Van'ın Gevaş ilçesinde ikamet eden Davut Akbaş isimli duyarlı vatandaş, yıllardır ekipler ile birlikte doğaya yem bırakıyor.

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava, insanları olduğu kadar yaban hayvanları da olumsuz yönde etkiliyor. Yem bulma sıkıntısı çeken yaban hayvanları için hummalı bir çalışma yapan Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik bölgelerine yem bırakıyor.

Yem bırakma çalışmaları hakkında bilgi veren Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Yunus Bakıcı, kış mevsiminin başlamasıyla kentin değişik bölgelerinde yaban hayvanları için yen bırakma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Bakıcı, "Gevaş ilçesinde yaptıkları çalışmalarında yıllarca Altınsaç Mahallesinde ikamet eden Davut Akbaş isimli vatandaş, her kış mevsiminde yaban hayvanları için yem bırakma çalışmaları sırasında hep yanımızda olan tabiat sever bir dost. Bu yılda yine yanımızda, bizimle birlikte zorlu şartlarda en önde idi. Kendisine minnettarız. Rabbim kendisinden razı olsun. İyi ki varsın Hacı Davut amca" dedi.

VAN 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:45

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