Teknik ekip çığ bölgesine ulaştı

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VanBahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesine teknik ekip ulaştı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, VanBahçesaray kara yoluna 45 Şubat 2020 tarihinde düşen çığ bölgesine yol açıldıktan sonra Erzurum, Van AFAD, UMKE, jeoloji, meteoroloji, kara yollarından birer yetkili ile iki vatandaş olmak üzere 17 kişiden oluşturulan teknik ekibin çığ bölgesine ulaştığı belirtildi. Aşırı soğukların hakim olduğu bölgede uygun görülmesi halinde ve çığ riski yoksa kar altında olduğu değerlendirilen itfaiye erini arama çalışmaları başlatılacağı belirtildi.

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