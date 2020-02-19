Hediyelik eşya kolisinden zehir çıktı Bozo’nun katıldığı aramada 7 kilo 70 gram eroin ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hediyelik eşya kolisinden zehir çıktı Bozo’nun katıldığı aramada 7 kilo 70 gram eroin ele geçirildi

İHA

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hediyelik eşya kolisinde 7 kilo 70 gram eroin ele geçirildi.

Hediyelik eşya kolisinden zehir çıktı Bozo’nun katıldığı aramada 7 kilo 70 gram eroin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hediyelik eşya kolisinde 7 kilo 70 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 18 Şubat 2020 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Su Sporları Merkezi önünde oluşturulan uygulama noktasında, şehirlerarası taşımacılık yapan bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “65 plaka sayılı otobüsün bagajında narkotik madde arama köpeği Bozo ile birlikte yapılan detaylı aramada, S.E. isimli yolcuya ait 1 adet hediyelik eşya kolisinde 25 paket halinde toplam 7 kilo 70 gram eroin maddesi ele geçirildi. Yolcu S.E.’in Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde bulunan ikametinde yapılan aramada ise; 1 adet hassas terazi, 21 gram esrar maddesi, 2 bin 300 TL para ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak S.E. isimli yolcu, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçundan gözaltına alınmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hediyelik eşya kolisinden 7 kilo eroin çıktı
YEREL HABERLER Hediyelik eşya kolisinden 7 kilo eroin çıktı
Gevaşlıların kızak keyfi
YEREL HABERLER Gevaşlıların kızak keyfi
Hastaların imdadına ambulans helikopter yetişti
YEREL HABERLER Hastaların imdadına ambulans helikopter yetişti
Van’da 96 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı
YEREL HABERLER Van’da 96 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı
AK Parti’li Kartal Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü
YEREL HABERLER AK Parti’li Kartal Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü
Meteorolojiden buzlanma, çığ ve kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden buzlanma, çığ ve kar yağışı uyarısı
2020 yılının ilk Van kedileri dünyaya geldi
YEREL HABERLER 2020 yılının ilk Van kedileri dünyaya geldi
Yolda kalan sürücüye yardım ederken canından oldu Kara saplanan aracı kurtarmaya çalışanlara otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Yolda kalan sürücüye yardım ederken canından ...
Yol açma çalışması yapan iş makinesi şarampole düştü
YEREL HABERLER Yol açma çalışması yapan iş makinesi şarampole düştü
Ambulans şoförü taşıdığı hastayla aynı kaderi paylaştı Van’daki vaka tüm doktorları şaşırttı
YEREL HABERLER Ambulans şoförü taşıdığı hastayla aynı kaderi ...
Yolda mahsur kalan hasta kurtarıldı
YEREL HABERLER Yolda mahsur kalan hasta kurtarıldı
Başkan Ensari’den esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Ensari’den esnaf ziyareti
Eksi 25 derecede karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Eksi 25 derecede karla mücadele çalışması
Ekmek paraları ipin ucunda Baba ve oğlu, çatılardaki karı temizleyerek ekmek parası kazanıyor
YEREL HABERLER Ekmek paraları ipin ucunda Baba ve oğlu, çatılardaki ...
Çatıdan düşen kar içeride mahsur bıraktı
YEREL HABERLER Çatıdan düşen kar içeride mahsur bıraktı
Van'da kardan kapanan yolların açılması için yoğun çalışma
YEREL HABERLER Van'da kardan kapanan yolların açılması için yoğun ...
İtfaiye ekiplerinin zorlu kış mesaisi Karla kaplı yolları aşarak yangına müdahale eden ekipler, dağlık alana kaçan ineği de sahibine teslim etti
YEREL HABERLER İtfaiye ekiplerinin zorlu kış mesaisi Karla kaplı ...
Karda mahsur kalan 10 araç 6 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Karda mahsur kalan 10 araç 6 saatte kurtarıldı
Karda kulaç görüntülerine sosyal medyada ilgi
YEREL HABERLER Karda kulaç görüntülerine sosyal medyada ilgi
VANTB Başkanı Süer: “Doğuya özel yüzde 10 prim desteğiyle şimdi pancar daha çok kazandıracak”
YEREL HABERLER VANTB Başkanı Süer: “Doğuya özel yüzde 10 prim ...
İpekyolu Belediyesinden “Bir Genç Bir Dünya” projesi
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden “Bir Genç Bir Dünya” projesi
Sahte para ile araç satın alan 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Sahte para ile araç satın alan 4 şüpheli yakalandı
Tuşba Belediyesinden hasta kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden hasta kurtarma operasyonu
82 bin TL değerindeki aracı sahte parayla satın alan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 82 bin TL değerindeki aracı sahte parayla satın alan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X