İpkeyolu’nda “İpekses” yarışması

Van’ın İpekyolu Belediyesi, İpekyolu Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenleyeceği ödüllü öğretmenler arası “İpekses” yarışması için başvurular başladı.

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğünde, öğretmenler arası düzenlenecek olan ses yarışmasıyla okullar arası kaynaşma, sosyalleşme, müziğe teşvik gibi amaçlar hedefleniyor. Öğretmenler arası ses yarışmasında; klasik, Türk halk, rock, arabesk, caz, pop ve rap gibi tüm müzik dallarına yer verilecek. İpekyolu’ndaki 190 okuldaki öğretmenler için yapılacak olan ses yarışmasına müracaatların ise herkesin kendi okul müdürlüklerine yapabileceği belirtildi.

Son müracaat tarihi 29 Şubat 2020 olan yarışmada, müzik alanında akademik kariyer yapmış ve mesleğinde yetkin kişilerden oluşan jürinin değerlendireceği ön elemeyi geçenlerin, 8 Nisan 2020’de yapılacak finalde dereceye girenlere çeşitli ödüller verileceği kaydedildi.

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