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Bakan Koca: “Ülkemizde korona virüse rastlanmadı” Bakan Koca, Kapıköy Gümrük Kapısı'nda kurulan sahra hastanesinde incelemelerde bulundu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Hastalık bulgusu olan vatandaşlarımız için eski askeri hastane organize edildi, orada takipleri yapılmakta" “Bu dönemde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulumuzun önerileri, alınan stratejik karar ve güçlü uzman kadrosuyla şu anda ülkede korona virüs hastasına rastlanmadı”

İHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de korona virüsü vakasına rastlanmadığını belirterek, "Buralarda gelmek isteyen vatandaşlarımızdan Kum ve Meşet öyküsü olanları 14 gün karantinaya almayı ve hastalık bulgusu olanları hastane ortamında takip etmeyi planladık" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de korona virüsü vakasına rastlanmadığını belirterek, “Buralarda gelmek isteyen vatandaşlarımızdan Kum ve Meşet öyküsü olanları 14 gün karantinaya almayı ve hastalık bulgusu olanları hastane ortamında takip etmeyi planladık” dedi.
Korona virüsü nedeniyle meydana gelen ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip olan Van'da da bazı tedbirler alındı. Van’ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı giriş ve çıkışlara kapatılırken, Sağlık Bakanlığının kararıyla da gümrük sahasının bulunduğu alana sahra hastanesi kuruldu. Kapıda çalışan tüm görevliler maske ve eldiven takarken, İran’dan gelecek Türk vatandaşları ise burada sağlık kontrolünden geçirilerek gözetim altında tutulacak. 14 günlük sürenin ardından durumu şüpheli görülen hastalar ise Van'daki eski askeri hastanesine servise alınacak.
TürkiyeNahcivan sınırındaki Dilucu Sınır Kapısı’ndaki incelemelerin ardından helikopter ile Van’ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve yetkililerce karşılandı.
Korona virüsü tedbirleri çerçevesinde sınır kapısında kurulan sahra hastanesini gezen Bakan Koca, burada sağlık personelleriyle sohbet etti. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Çin'den başlayan ve son dönemde özellikle komşu ülkeleri etkileyen bir korona virüs tehdidinin söz konusu olduğunu söyledi. İran'da Kum ve Meşet merkezli bu salgının daha da yoğunlaştığını ifade eden Koca, bu çerçevede öncelikle sınır kapılarını kapattıklarını kaydetti. Bundan sonraki süreçte gelmek isteyen Türk vatandaşlara yönelik 21 Şubat'tan bu yana uyguladıkları tedbirlerin olduğunu anımsatan Koca, geçişlerin kapatıldığı Ağrı, Dilucu ve Van'da incelemelerde bulunduklarını, buradan da Hakkari'ye geçeceklerini söyledi. Koca, "Bu 4 sınır kapımızda tedbirlerimizi yoğunlaştırıyoruz. 2 günden bu yana bu noktalarda sahra hastaneleri oluşturduk. Buralarda gelmek isteyen vatandaşlarımızdan Kum ve Meşet öyküsü olanları 14 gün karantinaya almayı ve hastalık bulgusu olanları hastane ortamında takip etmeyi planladık. Diğer sağlıklı olan, herhangi bir sorunu bulunmayan vatandaşlarımızı da yine 14 gün gözlem altına almayı sürdürüyoruz. İran'da olan vatandaşlarımızın bu süreçte sınır sınırdan kara yoluyla gelmek istemeleri durumunda 14 günlük bir karantina, izolasyon döneminin olabileceğini bilmeleri gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede bulundukları bölgelerde ev, otel veya ortamlarda dışarı mümkün mertebe çıkmamalarını, bulundukları ortamı havalandırmalarını, maske gerektiğinde kullanmalarını ve kişisel hijyen önlemlerini almaları gerektiğinin altını çizmek istiyorum" dedi.

"Giriş yapanlar sahra hastanesinde takip ediliyor"
Sabah Ağrı'daki sınır kapısında alınan önlemleri yerinde incelediklerini belirten Koca, 57 kişinin sahra hastanelerinde takibinin yapıldığını, bugün öksürük ve boğaz ağrısı yakınması bulunan 3 kişiyi hastanede karantinaya alıp takibine başladıklarını kaydetti. Dilucu bölgesinde de sahra hastanesinde takip edilen 22 kişinin bulunduğunu dile getiren Koca, "Hastanede şüpheli bulduğumuz, yine ateşi olmayan, soğuk algınlığı bulgusu bulunan 2 vatandaşımızın olduğunu söylemek istiyorum. Burada ise şu an termal kamera olmak üzere her hasta sağlık kontrolünden geçirilerek ve bilgilendirilerek işlem yapılıyor. Sahra hastanesi şu an 60 kişiyi alabilecek durumda. Hastalık bulgusu olan vatandaşlarımız için eski askeri hastane organize edildi, orada takipleri yapılmakta. Şu anda takibi devam eden 3 kişi var, bunların klinik olarak durumları iyi" diye konuştu.

"Ülkemizde korona virüse rastlanmadı"
Sınırın dışında da 5 kişinin daha ülkeye giriş yapmak istediğini, bu konuda hazırlıkların yapıldığını söyleyen Koca, bu kişilerin sahra hastanesinde takiplerinin yapılacağını belirtti. Koca, "Bu dönemde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulumuzun önerileri, alınan stratejik karar ve güçlü uzman kadrosuyla şu anda ülkede korona virüs hastasına rastlanmadı. Bundan sonra tedbirlerimizi daha da yoğunlaştırarak yine bilim kurulunun önerileri doğrultusunda özellikle sınırlardan yurt dışından içeri girmemesi için bütün imkanları seferber ederek üst düzeyde bu dönemde devreye sokmak istiyoruz. Çabamız bu yönde. Burada da daha çok günü birlik girişlerin yapıldığı bir kapı. Kapı kapandığından ve girişler olmadığı için gelişler de olmuyor. Şu anda sınırın diğer tarafında bekleyen 5 kişi var. Biz bütün yapılması gereken sağlık kontrollerini yapacağız. Ağrı’da sadece kapıda sağlık personeli olarak çalışan 37 kişi. 32 ambulansımız var. Dilucu’nda 32 kişi vardı, 17 ambulans. Burada da 30 üzerinde sağlık personelimiz var. Gelen vatandaşımızdan daha fazla personelimizin olduğunu özellikle ifade etek istiyorum. Acil hekimleri, enfeksiyon hastalıkları uzmanları kontrolünde ve uzman acil ekibin devrede olduğu güçlü bir sağlık ekibi var” şeklinde konuştu.

Diğer kapılarda da tedbir alınıyor
Habur’da da tedbirlere başladıklarını dile getiren Koca, şöyle devam etti:
“Diğer kapılarda da hazırlıklar benzer şekilde yapıldı. Elimizden gelen ve bilim kurulunun önerdiği bütün tedbirleri erken dönemde devreye sokma noktasında çaba içindeyiz.”
Bakan Koca, incelemelerinin ardından depremin yaşandığı Başkale ilçesine bağlı mahallelerde incelemelerde bulunduktan sonra helikopterle Hakkari’ye hareket edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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