ASRİAD Van Şubesi açıldı AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar: "Paranın dini imanı olmalı"

Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Van Şubesinin açılışı gerçekleşti.

Elite World Van Hotelde düzenlenen açılış programına AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, STK temsilcileri, oda başkanları ve iş adamları katıldı. Kur’anı Kerim tilaveti ve ASRİAD tanıtım videosunun gösterilmesi ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, son haftalarda yaşanan olaylara değindi. Elazığ ve Malatya depreminin ardından 42 kişinin hayatına sebep olan çığ faciası, İdlib’de art arda gelen şehit haberleri ve sonrasında Başkale’de yaşanan depremin millete son birkaç hafta içerisinde çok büyük acılar tattırdığını belirten Gülaçar, “İdlib şehitleri; bu ülkenin belki 50 yıllık geleceğini garanti altına almak için oraya gittiler ve orada canlarını verdiler. Ben bu anlamda İdlib şehitleri başta olmak üzere çığ ve depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, ailelerine sabır diliyorum” dedi.



“Paranın dini imanı olmalı”

Dünya sermayesinin yarısından fazlasının 100 kişinin elinde olduğunu vurgulayan Gülaçar, “Paranın dini imanı olmaz derler ya, ben paranın dini imanı olduğunu düşünenlerdenim. Paranın dini imanı mutlaka olmalı diyorum. Eğer öyle olmazsa şu kapitalist acımasız dünyada sadece 100 adam dünya sermayesinin yarısından fazlasına sahip ve bunlar acımasızca zulmediyorlar, eziyorlar, sömürüyorlar ve yeryüzünü o dehşetli paralarıyla cehenneme dönüştürüyorlar. Paranın dini imanı mutlaka olmalı. Benim Peygamberim, ‘kölene yediklerinizden yedirin, giydiklerinizden giydirin’ diyordu. O, o günkü şartlarda kölelik için bunu söylemişti. Ama şimdi benim kazanmama, üretmeme daha fazla büyümeme vesile olan işçime, emekçime benim de daha hakkaniyetli bir paylaşımda bulunmam, onların da dualarını alarak çoluk çocuklarıyla beraber mutlu, mesut bir hayat yaşamalarına vesile olma kapsamında paranın mutlaka dini ve imanı olmalı” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarında iş insanlarına da seslenen Gülaçar, “Bu ülkede bir AK Parti öncesi var birde AK Parti ile başlayan süreç var. Bizim iktidarlarımız döneminde bu ülkede iş insanı iyi kazanmıştır, çok kazanmıştır ve kazandığı ile birlikte iyi de üretmiş, ülkeyi çok farklı noktaya getirmiştir. Hemen hemen bütün illerdeki iş dünyasının genel ve yereldeki ekonomik şartlarının iyi olmasında en ciddi emek ve gayret AK Parti iktidarları ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan’dır. İş adamlarımızdan bize gelecek olan her hayırlı teklife açığız. Bakan bakan, kurum kurum birlikte dolaşıp o imkanı size sunma noktasında her türlü çaba ve gayret içerisinde olmaya hazırız. Yeter ki üretmiş olalım” diye konuştu.

Açılışa katılan ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman ise İdlip şehitlerine rahmet dileyerek başladığı konuşmasında, “Temennimiz ve duamız odur ki, bir an önce bölgede barış egemen olur, insanlar evlerinde, yurtlarında kalır, terör ve çılgınlıklar sona erer ve huzur buluruz” dedi.

ASRİAD Van Şubesinin açılışının hem ülke için hem Van için önemli olduğuna değinen Danışman, “ASRİAD, ülkemizin kıymetli bir kuruluşudur. Derin bir tecrübe birikimi ile işe koyulan ASRİAD kurucu iradesi, kısa zamanda bu ülkemizin tüm bölgelerine ulaşmıştır. Yurt dışından önemli bazı merkezlerde temsilcilikler açmış ve gerekli iletişimleri kurmayı başarmıştır. ASRİAD, ülkemizin çok fazla ihtiyacı olan nitelik konusunu milletimizin gündemine yeniden getirmeyi hedeflemiş bir kuruluştur. Bu konu sürekli gündemde olsun diye temel sloganımızı da ‘Önce Nitelik’ olarak belirledik. Bu kavram, bizim yol haritamızın alemi olsun, ülkemiz iş dünyasının da vizyonu olsun istedik” ifadelerini kullandı.

Küresel anlamda çok sıkıntılı bir süreç yaşandığına dikkat çeken Danışman, “Ticaret savaşları, sıcak savaşlar, depremler gibi gündemin ilk maddelerinde yaşamaya devam ediyorlar. Bu konulara bir de virüsler dahil olunca durumlar biraz daha ciddileşiyor ve sorumluluklar biraz daha artıyor. Böyle sorun yumağı zamanlarda, güçlü kalanlar, hakkaniyetli davrananlar, toplumsal sorumlukla hareket edenler başarılı olacaklardır. Bu yüzden ASRİAD, hem iş dünyası teşkilatı, hem sosyal dayanışma kurumu ve hem de kimlik mücadelesi veren bir niteliğe sahiptir. Modern zamanlarda iş hayatının gerekleri ne ise onu yakalamak, trendleri ve yenilikleri takip etmek, yerine göre de trend oluşturup yol açmak ASRİAD’ın hedefidir” şeklinde konuştu.



"Hükümetimizin yeni büyüme programları handikapları azaltacaktır"

Genel merkezde küresel gelişmeleri, küresel ve ulusal ekonomik takibi yaparken, bölgelerde yerel imkanların nasıl harekete geçirileceğinin çalışmasını yaptıklarını aktaran Danışman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Örneğin Van ve çevresinin irdelenmesi ve ekonomik potansiyelinin tespit edilmesi, üniversite ve kamuyla işbirliği yapılarak ASRİAD mensuplarıyla birlikte harekete geçilmesi programımızda yerini almıştır. Ülkemiz son 20 yılda birçok konuda kabuklarını kırmıştır. Önemli atılımlar yapmış ve altyapı anlamında sorunlarını büyük ölçüde çözmüştür. Hiç şüphesiz henüz birinci lig ekonomik rekabet seviyesini ve kalıcı bir gelişmeyi yakalayamadık. Yani, imalat sanayi istediğimiz kıvama henüz gelmedi. Katma değeri yüksek ürünleri istediğimiz kıratta üretemiyoruz. Bilgi, teknoloji ve inovasyonu henüz tatmin edici boyutlarda hayata aktaramıyoruz. Yalnız iyi bilmek gerekir ki bu sadece kamu yönetim sorunu değildir. Özel sektör iş dünyası da aynı derecede taşın altına elini koymak durumundadır. Bizler de bilgi üretmeli, teknoloji üretmeli ve inovasyon yapmalıyız. Eğer bugün 800 milyar dolarlık milli gelir eşiğinde beklemeye başlamışsak ve patinaj yapıyorsak bunda bizim de payımız bulunmaktadır. Hep birlikte bu handikabı aşmak zorundayız. Kamusuyla, özel sektörüyle ve üniversitesiyle gerekeni yapıp bu işi çözmek zorundayız. Kendimizde de ülkemize de sınıf atlatmak zorundayız. ASRİAD kendisini bu konuda sorumlu hisseder. Ülke olarak 2018 de girdiğimiz türbülanstan çıkmak üzereyiz. Hükümetimizin yeni büyüme programları handikapları azaltacaktır. Bu kapsamda teşvikler, seçilmiş ve katma değer potansiyeli yüksek sektörlere uygulanmalıdır.”



"Maaş verenlerin sayısı maaş alanların sayısından az olmamalı"

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet takva da; girişimci sayısının ve vergi mükellefi sayısının arttırılması gerektiğini altını çizerek, “Girişimci sayısını, mükellef sayısını ve maaş verenlerin sayısını arttırmamız, maaş alanların sayısını ise azaltmamız lazım. Eğer bir ülkede maaş verenlerin, vergi verenlerin sayısı, maaş alanların ve vergiyi tüketenlerin sayısından az ise o ülke batar. Bu kadar net. Van’da bir milyon 150 bin kişi yaşıyor. Yaklaşık 30 bin vergi mükellefi, odamıza bağlı 7 bin aktif iş insanı var. Bu adamlar vergi verdikleri, istihdam oluşturdukları, insanları çalıştırdıkları, her türlü kazayı belayı kendi ticari hayatlarında tek başına karşılayabildikleri için kıymetlidir” dedi.

ASRİAD’ın Van’da olmasının önemli olduğuna işaret eden Takva, “Bu, Van için en önemli faaliyetlerinden bir tanesi. Her zaman ASRİAD’ın Van ilinde gerçekleştireceği faaliyetlerde yardımcı ve destekçi olacağız. Şu anda burada olmalarının çok değerli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han ise 8 Şubat tarihinde gerçekleştirmeyi planladıkları programı Van’da meydana gelen olaylardan ötürü ertelemek durumunda kaldıklarını dile getirdi. İdlib’de hain saldırı sonucu şehit olan Mehmetçikler nedeniyle buruk bir açılış gerçekleştirdiklerinin altını çizen Han, “Ülkemizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı süreci güçlenerek atlatacağı inancındayız. Bundan ötürü bugün burada gerçekleştirdiğimiz program bizim için çok kıymetlidir. Kaostan beslenenlere inat, ASRİAD ülkemizde, şehrimizde, ekonomisiyle dimdik ayakta kalacağının bir teminatıdır. ASRİAD, devletimizin her bir kurumuyla birlikte, ülke kalkınmasında üzerine düşeni eksiksiz yapacaktır” dedi.

Üçüncü yılını kutladıkları ASRİAD'ı Van'a kazandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Han, “Önce nitelik sloganı ile yola çıkan ASRİAD, Van'ımıza katma değer katmak, bununla birlikte küresel yarışta sanayisiyle, turizmiyle Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olması noktasında göreve bütün gücüyle hazır olduğunu bilmenizi isterim. Asrın İş Adamları Derneği ‘ümmet’ bilinciyle hareket eden bir oluşumdur. Biz de ASRİAD Van Şubesi olarak ümmet bilinciyle, niteliğin emrinde çalışacak, Van ekonomisine yeni bir atraksiyon getirme maksadındayız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından program, hediye takdimi ve kurdele kesimi ile sona erdi.

