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VAYAB’dan İdlib için şiirli anma

İHA

Van Şairler ve Yazarlar Birliği (VAYAB) üyeleri, İdlib şehitleri için anma programı gerçekleştirdi.

VAYAB’dan İdlib için şiirli anma

Van Şairler ve Yazarlar Birliği (VAYAB) üyeleri, İdlib şehitleri için anma programı gerçekleştirdi.
VAYAB’ın bir oluşumu olan “Mavi Kentin Kalemleri” köşesinde yazan şairlerin katıldığı program yoğun ilgi gördü. Programda konuşan VAYAB Başkanı Yaşar Adıyaman, ülkemizin bekası için şehit olan askerlerimizi şiirle anmak istediklerini belirterek, “Duygu dolu şiirler yazarak şehitlere armağan eden şairlerimize teşekkür ederiz. VAYAB şimdiye kadar 100’den fazla program tertipleyerek bilhassa gençleri sanata kazandırmaya çalıştı. Bundan sonra da aynı duyarlılık ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” dedi.
VAYAB Etkinlik Koordinatörü Mustafa Işık ise bilhassa gençlerden oluşan yeni nesil şairlerin birbirinden güzel şiirleriyle başta İdlib şehitleri olmak üzere Bahçesaray’da çığ ve Başkale’deki deprem şehitlerini unutmadıklarını belirtti.
Şairler şiirlerini seslendirirken, müzisyen Osman Korkmaz da günün anısına ağıtlar söyleyerek duygularını dile getirdi.
Programda ayrıca şehitler için yazılan şiirler sinevizyondan katılımcılara izletildi. Program sonunda katılımcılara başarı belgesi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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