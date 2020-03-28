Van’da 1 mahalle ile 2 mezra karantina altın alındı

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Çemik ve Tellikaya mezrası, korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.



Korona virüs salgını sonrasında virüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemler devam ediyor. İstanbul’dan Van'ın Başkale ilçesine bağlı İran sınırında bulunan Esenyamaç Mahallesi'ne gelen bir vatandaşın rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalede şahısta korona virüs tespit edilmesi üzerine ilgililer hemen harekete geçerek güvenlik güçleri mahallenin giriş çıkışlarını kapatarak karantinaya aldı.



Öte yandan Çatak ilçesi Alacayer Mahallesi'ne bağlı Tellikaya ve Çemik mezrası, Tellikaya mezrasındaki bir vatandaşta korona virüs tespit edilmesi sonucu bu iki mezra da karantinaya alındı.

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