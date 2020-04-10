Van’ın en işlek caddelerine giriş çıkışlar kısıtlanıyor

Van’ın en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Maraş caddelerinin giriş çıkışlarına korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kısıtlama getiriliyor.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yeni kararlar aldığı belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda ilimiz Cumhuriyet Caddesiİkinisan Kavşağı’na kadar, Maraş CaddesiSemaverli Kavşağa kadar olan bölümü trafik ve yaya geçişine bugün (10.04.2020) saat 14.00 itibariyle kısıtlanmıştır. Karar gereği kısıtlama bulunan caddelere zorunlu haller dışında araç ve yayaların girmesi yasaklanmıştır. Caddelere giriş çıkışlar polis kontrolünde gerçekleştirilirken, trafik akışı transit sağlanacak. Araçlar caddede yolcu indirip bindirmeyecek. Kısıtlama bulunan caddeye zorunlu olarak giren vatandaşlar, çıkışta yaptıkları işlemleri belgeleyeceklerdir. Yaptıkları işlemleri belgeleyemeyen vatandaşlara, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğinde 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacaktır” denildi.

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