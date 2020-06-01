Erciş'teki birçok kuş türüne ev sahipliği yazan sazlık alan yandı

<br>Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesi Gölağzı Mahallesinde bulunan 100 dönüm sazlık alanda yangın çıktı. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alandaki yangın, itfaiye ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.<br>Akşam saatlerinde sazlık alanda dumanların yükseldiği gören vatandaşlar, Erciş İtfaiye Müdürlüğü´ne arayarak haber verdi. Bunun üzerine yangının çıktığı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bataklık bir alan üzerinde olan sazlık yangınına ulaşmakta güçlük çeken itfaiye ekipleri Yaklaşık 4 saat süren zorlu söndürme çalışmalarının ardından yangını güçlükle kontrol altına alabildi. Mahalle yaşayan vatandaşların bu alanda çok sayıda kuş türü ve buna bağlı kuş yuvalarının olduğunu söyledi.<br>Sazlıktaki yangından dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten yöre sakinleri, "Burada birçok canlı alevlerin arasında yanıp gitti. Alan bataklık olduğu için itfaiye ekipleri de yangını söndürmekte zorlandı." ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Erciş Barbaros KUL<br>2020-06-01 21:05:51<br>
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