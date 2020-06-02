Dünyanın tek Urartu müzesi yeniden ziyarete açıldı

Görkemli yapısıyla dikkat çeken dünyanın tek Urartu müzesi ve Doğu Anadolu’nun en büyük müzesi olan Van Müzesi, yeni tip korona virüs tedbirlerine uygun olarak normalleşme kapsamında bugün yeniden ziyarete açıldı.

Korona virüs salgını sonrası ziyarete kapatılan müzeler, normalleşme süreciyle birlikte yeniden açıldı. Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı turistlerin ziyaretlerinde kentin ilk durağı olan, göz alıcı tasarımıyla Van Kalesi’nin siluetinin yansımasıyla dikkatleri üzerine çeken müze, 76 gün sonra açıldı.

Geçtiğimiz yıl 27 Ağustos 2019 tarihinde ziyarete açılan, ocak ayı itibariyle de 37 bin kişiye ev sahipliği yapan müzede, Urartular başta olmak üzere Sasani, Pers, Bizans, Roma, Selçuklu, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Osmanlı dönemine ait eserler sergileniyor. Tarihi dönemleri yansıtan canlandırma birimlerinin yanı sıra 23 hol, çocuklar için arkeopark eğitim alanları, kütüphane ve kafeterya alanlarıyla çok fonksiyonlu olarak düzenlenen müze, korona virüs tedbirleri kapsamında yeni dönem ziyaret sürecine girdi.

İHA muhabirine konuşan Müze Müdürü Erol Uslu, 27 Mart tarihinden bu yana kapalı olan müzenin bugün itibariyle ziyarete açıldığını belirtti. Korona virüs salgını dolayısıyla birçok önlem aldıklarını ifade eden Müze Müdürü Uslu, “Geçen sene Ocak ayı itibariyle 37 bin kişiye ev sahipliği yaptık. 2020 yılında müzeyi daha iyi bir seviyeye getirebilme, Van’ı belli bir destinasyon merkezi haline getirmek için çalışmamız vardı. Fakat bu çalışmalar Kovid19 pandemisiyle birlikte birçok kamu kurumuna sınırlama getirildiği üzere 27 Mart itibariyle müze ve ören yerlere de ziyarete kapatıldı” dedi.



“Yeni dönem eylem planı hazırladık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla normalleşme sürecinde yeni dönem eylem planları hazırladıklarını dile getiren Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanımızın kararıyla birlikte müzeler tekrar ziyarete açılmış bulunmaktadır. Kararla birlikte öncelikle bir yeni dönem eylem planı hazırladık. Müzenin girişinde yer alacak bir kroki üzerinde Covid19 salgınıyla ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır. Belli vitrinlerin önlerinde mesafeyi korumaya yönelik stickerlar olacaktır. Amacımız müze ziyaretine gelen insanların sağlık sorunu yaşamadan ziyaretlerini tamamlamaları için çalışmaları tamamladık. Bugün itibariyle ziyarete açmış bulunmaktayız.”

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