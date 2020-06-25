Yaralı adam depremde ikinci kez yaralandı

Van’ın Gürpınar ilçesinde yaşayan ve geçirdiği bir kazadan dolayı ayağından yaralanan 4 çocuk babası Ağa Gündoğdu, bugün yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremde ikinci kez yaralandı.

Van’ın Saray ilçesinde bugün saat 13.03'te meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, en çok Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi’nde hasara yol açtı. Daha önce geçirdiği bir kazadan dolayı ayağından yaralanan 46 yaşındaki 4 çocuk babası Ağa Gündoğdu, yaşanan depreme evinde yakalandı. Ayağından yaralı olduğu için kapı önüne zorlukla çıkabilen Gündoğdu, dengesini kaybederek yere düşmesi sonucu ikinci kez yaralandı. Ambulansla Özalp Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğdu, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Tekrar evine dönen Ağa Gündoğdu, yaşanan deprem felaketini İHA muhabirine anlattı. İçerideyken şiddetli bir şekilde deprem olduğunu ifade eden Gündoğdu, “Allah kimseye göstermesin. Deprem esnasında kapı kilitlendi, ben de içerideydim. Zaten önceden de yaralıydım. Ancak dışarı çıkabildim. Çıktığım esnada yere düşerek yaralandım. Ancak çocuk içeride kaldı. Ayağımdan dolayı içeri giremedim. Daha sonra gelen ambulans beni Özalp Devlet Hastanesine götürdü. Tedavimin ardından taburcu olup şimdi evime döndüm” dedi.

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