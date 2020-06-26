Doç. Dr. Selçuk: Yapı stoklarımız kötü, orta şiddetteki depremde yıkım yaşıyoruz (2)

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<br>DEPREM BÖLGESİNDE CUMA NAMAZI<br>Van Özalp merkezli dün meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin hasara yol açtığı, Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'nde yaralar sarılırken, bölge halkı da cuma namazını boş arazide kıldı. Mahalle imamı ile birlikte depremde hasar gören yapılardan uzakta namaz kılanlar, sosyal mesafe kuralına da uydu. Cuma namazının ardından halka Kızılay tarafından öğle yemeği dağıtıldı. DHA-Genel Türkiye-Van / Gürpınar Tuncay AVCI<br>2020-06-26 13:20:39<br>

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