Otomobil takla attı: 1 yaralı

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Van’ın Edremit ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Edremit ilçesindeki VanKocaeli Dostluk Parkı yakınlarında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı 65 NV 759 plakalı otomobil takla atarken, sürücüsü ise yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, ters dönen araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazaya müdahale eden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri ise daha sonra yolu tazyikli suyla yıkayarak temizledi.

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