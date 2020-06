Van, Şampiyon Eğitim Kurumları ile başarıya koşacak

Van’da deneyimli kadrosu ve kusursuz sistemiyle açılan Şampiyon Eğitim Kurumları, kentin eğitimine büyük katkı sunacak.

Van’ın eğitimde hak ettiği yere gelmesini sağlamak ve Türkiye’de benzeri olmayan başarılara imza atmak hedefiyle yola çıkan Şampiyon Eğitim Kurumları hizmete açıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Şampiyon Eğitim Kurumları Eğitim Koordinatörü ve Rehberlik Öğretmeni Lokman Tekin, 20202021 eğitim öğretim yılına deneyimli kadrosu ve kusursuz sistemi ile başlayacaklarını ifade ederek, amaçlarının tüm öğrencilerini üniversitelere yerleştirmek olduğunu söyledi. Şampiyon Eğitim Kurumlarının hafta içi 200, hafta sonu 200 olmak üzere toplam 400 kontenjanının olduğunu dile getiren Tekin, “Binamızı pandemi süreci ve sosyal mesafe kurallarına göre revize ettik. Sınıflarımız 1216 ve 18 kişilik olup her öğrencimize 4 soru bankası, 2 konu anlatımlı set veriyoruz. Her hafta deneme sınavlarının olacağı okulumuzda online sistemle, yani aynı zamanda dijital öğretim metotlarıyla da eğitim vereceğiz” dedi.

Korona virüs salgınına karşı gerekli önlemin alındığına dikkat çeken Tekin, “Tüm öğretmenlerimiz derslerini siperlikle anlatacak, soru çözümlerinde öğrenci ve öğretmen siperlik takacak. Binaya giren herkesin ateşi ölçülüp, her sınıfın girişinde dezenfektan bulundurulacak. Bizde her şey en iyi kalite. Biz sadece çok iyiyiz. Mükemmel bir ekibimiz, kusursuz bir sistemimiz ve dosdoğru taktiklerimiz var. Hedefimiz, tüm öğrencilerimizi üniversiteye yerleştirmek ve Türkiye’de benzeri olmayan başarılara imza atmaktır” ifadelerini kullandı.

2 Temmuz’da LGS, 7 Temmuz’da ise YKS yaz kamplarının başlayacağını dile getiren Tekin, “Bu kampta bir ay 2. dönem telafi derslerini, bir ay da bir üst sınıfın konularını işleyeceğiz. Kursumuz ücretsiz olup, kayıt yapan her öğrenci yararlanabilir” diye konuştu.

