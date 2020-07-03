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Batan tekne ile ilgili 1 kişi daha tutuklandı

DHA

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, 6 gün önce içinde yaklaşık 5560 kaçak göçmenin bulunduğu batan tekne ile ilgili adliyeye çıkarılan 6 kişiden 1'i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla, 2 kişi de savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 kişinin ise gözaltı süreleri uzatıldı. Olayla ilgili tutuklanan kişi sayısı 4'e yükseldi. Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü´ne açılan Sedat Akbaş ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü...

Batan tekne ile ilgili 1 kişi daha tutuklandı

<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, 6 gün önce içinde yaklaşık 5560 kaçak göçmenin bulunduğu batan tekne ile ilgili adliyeye çıkarılan 6 kişiden 1'i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla, 2 kişi de savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 kişinin ise gözaltı süreleri uzatıldı. Olayla ilgili tutuklanan kişi sayısı 4'e yükseldi.<br>Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü´ne açılan Sedat Akbaş ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarma ekiplerine teslim edildi. Medeni Akbaş´ın verdiği bilgiler üzerine başlayan, içinde Sedat Akbaş ile 55-60 kaçak göçmenin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışmaları ise günlerdir sürüyor. Şimdiye kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 7 kişinin cesedi, gölden çıkarılırken, yaşanan olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı. Dün mahkemeye çıkarılan 5 kişiden 3'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.<br>BATAN TEKNE İLE İLGİLİ 1 TUTUKLAMA DAHA<br>Bugün sabah saatlerinde ise jandarmadaki sorguları tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 1 kişi tutuklanırken, mahalle muhtarı Faysal Akbaş ise adli kontrol şartıyla serbest bıkarıldı. 2 kişinin gözaltı süreleri uzatılırken, 2 kişi de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. <br>Olayla ilgili tutuklanan kişi sayısı 4'e yükseldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ <br>2020-07-03 20:39:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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