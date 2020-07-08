Van merkezli FETO operasyonunda 10 gözaltı

<br>Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN ve Antalya'da polisin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.<br>Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Van ve Antalya'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, örgüt üyeleriyle irtibat/iltisak içerisinde bulundukları tespit edilen 3 zabıt kâtibi, 4 infaz ve koruma memuru, 1 mübaşir, 1 bilgisayar işletmeni ve 1 memur olmak üzere toplam 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN<br>2020-07-08 12:16:33<br>
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