Van'da motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN´ın Erciş ilçesinde, motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan Orhan Akmez'e çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında VanAğrı yolunda meydana geldi. Nizamettin Altay'ın kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Orhan Akmez'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü Nizamettin Altay, yanındaki eşi Mürvet Altay ile yaya Orhan Akmez, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2020-07-09 17:42:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.