Van’ın özel meyvelerinin gen kaynağı korunuyor Van'ın yerel meyveleri artık koruma altında

Van’da üretimi yapılmadığı için kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalan meyvelerin çoğaltılması ve korunması amacıyla yapılan çalışmalar 3’üncü yılında hız kazandı.

Van'da varlıkları asırlar öncesine uzanan, vatandaşların severek tükettikleri ve kaybolmaya yüz tutmuş yerli meyve çeşitlerinin yeniden yaygınlaştırılması için proje başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) işbirliğiyle başlatılan “Kaybolmaya Yüz Tutmuş Yerel Meyve Çeşitlerinin Çoğaltılması” projesi kapsamında 12 yerel meyve konusunda çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında 12 meyvenin gen kaynakları koruma altına alındı. Van YYÜ yerleşkesinde kurulan serada mellaki armudu, kadife kayısı, alça erik, cebegirmez, ekşi elma, bey elması, aslik ve pamuk elma gibi 12’ye yakın türe göz aşısı yapıldı. Geçtiğimiz yıl göz aşısı yapılan 3 bin 500 fidan ise vatandaşa ücretsiz olarak dağıtıldı.



“Yerel meyveler gelecek nesillere aktarılacak”

İHA muhabirine konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, kentin yerel meyve çeşitlerinin korunarak gelecek nesillere aktarılacağını belirtti. Geçtiğimiz yıl aşısı yapılan 3 bin 500 fidanın dağıtımı yapıldığını ifade eden İl Müdürü Görentaş, “Yaklaşık 3 yıl önce üniversitemiz ve DAKA ile birlikte bir proje başlattık. Proje kapsamında üniversite yerleşkesinde kurduğumuz serada çöğürlere yapılan göz aşısının süreci bu yıl da tamamlandı. Geçen yıl aşısını yaptığımız 3 bin 500 fidanı vatandaşımıza dağıttık. Bu sene de aşı sonrası 3 bin 500 fidanı gelecek yılın ilkbaharında vatandaşımıza ücretsiz bir şekilde dağıtmayı planlamaktayız. Vatandaşımız bu fidanları bizden talep ediyor. İnşallah bu yerel çeşitlerimizi koruyarak gelecek nesillere aktaracağız” dedi.



“Kaybolmalarını engelleyeceğiz”

Yerel meyvelerin kaybolmasını engelleyeceklerinin altını çizen Görentaş, “Yapılaşmanın olması, ekonomik değeri olan diğer çeşitlerden dolayı yerel çeşitlerimiz kaybolmaya yüz tutmuştu. Kurduğumuz ekiplerin tespit edilen bahçelerden aldıkları aşı kalemlerini çöğürlere aşılayarak ve çoğaltarak kaybolmalarını engelleyeceğiz. Yoğun bir çalışma yapıyoruz. Bu vesileyle üniversitemize, DAKA ve personelimize çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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