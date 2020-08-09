Van'da termal seralarda üretilen domatesler Antalya'ya gönderildi



VAN, (DHA)VAN´ın Çaldıran ilçesinde termal seralarda üretilen domatesler, TIR´larla Antalya´ya gönderiliyor. Seraları ziyaret eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van´dan Antalya´ya domates gönderilmesinin çok önemli olduğunu har zaman üretim yapan çiftçiye destek olacaklarını söyledi.

Çaldıran ilçesinde termal seralarda 4 yıl önce üretilmeye başlanan domatesler, Türkiye´nin birçok ilinde olduğu gibi şimdi de Türkiye´nin sebze üretiminde önemli yere sahip olan Antalya´daki tezgahlarda yerini aldı. TIR´ların Antalya´ya gönderilmesi öncesinde seralarda inceleme yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Baykan Vekili Bilmez, har zaman üretim yapan çiftçiye destek olacaklarını söyledi.

'HEM BÖLGEYE HEM DE ANTALYA'YA GÖNDERİLİYOR'

Van´dan Antalya´ya domates gönderilmesinin çok anlamlı olduğunu söyleyen Bilmez, "Çaldıran 2 bin 50 rakımda Türkiye´nin kışı en sert geçen, yıllık hava sıcaklık ortalaması en düşük olan ilçemizdir. 4 yıldır jeotermal seracılık yapılıyor. Burada üretilen ürünler hem bölgemizde hem de turizmin merkezi Antalya´ya gitmektedir. Bu örnek çalışmayı ilimizde yapan firma yetkililerine teşekkür ediyorum. Bunun devamında bölgemizde jeotermal seraların kurulduğu organize sanayi bölgelerinin alt yapısı için çalışma yürütmekteyiz. İnşallah onlarca üreticimiz bu tür seralarda ürettiği ürünleri Türkiye´nin dört bir yanına pazarlayacak" dedi.

Seralarda üretim yapan firmanın ortaklarından Yusuf Taşkın, domateslerin özellikleri ve önümüzdeki dönemdeki hedeflerini Vali Bilmez´e anlattıktan sonra domates yüklü TIR´lar Antalya´ya doğru yola çıktı. Sera incelemesinde ve TIR´ların yolcu edilmesinde Bilmez´e Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, İl Tarım Orman Müdürü İbrahim Görentaş ta eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2020-08-09 12:53:29



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