VATSO kentin sorunlarını ele aldı VATSO Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu: “Somut eylem planları hazırlayacağız”

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO), düzenlediği ilk yönetim kurulu toplantısında kentin sorunlarını ele aldı.

Düzenlenen ilk yönetim kurulu toplantısında kuruluş beyannamesinde Van’ın öncelikli sorunları ele alındı. Van için kısa, orta ve uzun vadede yapılması gereken çalışmaların istişare edildiği toplantıda konuşan VATSO Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Van’ın turizm, tarım hayvancılık, enerji ve dış ticaret alanında ciddi bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, ancak bu potansiyelin yeterince değerlendirilemediğini söyledi. Van’ın tarihi ve doğal güzelliğinin anlatımında yetersiz kalındığına dikkat çeken Kandaşoğlu, “Van, turizmde 80’li yılları yakalayabilir, yeniden Avrupalı turistlerin gözdesi olabilir. Tarım ve hayvancılıkta da aynı durum söz konusu. Yaylalar boş, meralar boş, köyler boş ve çoğu zaman kentin ihtiyacı olan et bile dışarıdan geliyor. Halbuki kalkınma yerelden başlar. Köylerde huzur varsa, kentlerde de huzur vardır. Köyde yüzlerce dönüm araziye sahip vatandaş kentte işsiz. Bunun için bir kalkınma modeline ihtiyaç var ve bunu bizim yapmamız lazım. Bunun yanında küçükbaş hayvancılıkla kanatlı hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmemiz gerekir. Allah bize güneş, rüzgar ve sıcak su nasip etmiş. Enerji kaynakları içinde yüzüyoruz ama bundan elektrik üretemiyoruz. Bu beni fazlasıyla üzüyor. Yine sınır kent olmamıza rağmen dış ticarette de zayıfız. Bunun bir çözümünün olması gerekir. Biz VATSO’yu bu sorunları çözmek için kurduk” dedi.

Sorunların çözümü için somut eylem planlarının hazırlanması gerektiğini belirten Kandaşoğlu, “İşte VATSO; turizmde, tarım ve hayvancılıkta, enerjide ve dış ticarette somut projeler hazırlayacak, somut öneriler sunacak, yapılması gerekenlerin altını dolduracak” ifadelerini kullandı.

Toplantıda kültür ve sanatın kalkınmadaki rolüne de değinen Kandaşoğu, Eskişehir örneğini vererek, “Eskişehir; ne sınır kenti, ne liman kentidir. Bu dezavantajına rağmen Türkiye’nin sayılı kentlerinden biri. Üniversitesi ve yerel yönetimiyle örnek bir şehir. Nereye gitsen bir faaliyet var. İnsanlar Ankara’dan Eskişehir’e müzeyi gezmek, konser dinlemek, tiyatro izlemek için gidiyor. Van da Eskişehir gibi kültür ve sanat alanında bir çekim merkezi olabilir. Van için her türlü işbirliğine açığız. Projelerimiz hazır, neler yapılması gerektiğini iyi biliyoruz. Kamudan, siyaset kurumlarından, STK’lardan ve iş insanlarından destek bekliyoruz. Bu desteği şahsımız için değil Van için istiyoruz. Tüm çalışmalarımızda sürdürülebilirliği esas alacağız. İstiyoruz ki, insanlar yapacağımız işten on yıllar boyunca fayda görsün. VATSO’yu bunun için kurduk. İlk faaliyetimizi eylül ayı içinde yapmayı planlıyoruz. Pandeminin durumuna göre programımızı netleştireceğiz ve bunu kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu.

