Van’da 61 kilo 495 gram eroin ele geçirildi

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Van’ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonetin bagajında 61 kilo 495 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Süphan Mahallesi’nde devriye görevini ifa ettikleri esnada seyir halinde bulunan 06 plaka sayılı kamyonette şüphe üzerine arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan detaylı aramada, aracın bagajında bulunan 4 adet çuval içerisinde 70 paket halinde toplam 61 kilo 495 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü Z.K., müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

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