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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaralı kuşlar ve kirpi tedavi altına alındı

İHA

Van'da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kızıl Şahin, Gümüş Martı, Yaz Atmacası, Bıldırcın, Saz Delicesi ve Kirpi tedavi altına alındı.

Yaralı kuşlar ve kirpi tedavi altına alındı

Van'da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kızıl Şahin, Gümüş Martı, Yaz Atmacası, Bıldırcın, Saz Delicesi ve Kirpi tedavi altına alındı.
Van'ın Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin ile Gürpınar, İpekyolu, Edremit ve Özalp ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı bulunan Gümüş Martı, Yaz Atmacası, Bıldırcın, Saz Delicesi ve Kirpi Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan ve yetkililerden teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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