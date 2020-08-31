Van'da ilk ders zili 'uzaktan eğitim' için çaldı



Orhan AŞAN/VAN, (DHA) KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 20202021 eğitim ve öğretim yılı, uzaktan eğitimle başlarken, Van'daki Zaferler İlkokulu ve Ortaokulu'nda İstiklal Marşı okunduktan sonra ilk ders zili çalındı.

Yurt genelinde 20202021 eğitim ve öğretim yılı, koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitimle başladı. Saat 09.00'da tüm okullarda aynı anda İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte ilk ders zili çaldı. Pandemi nedeniyle okullarına gidemeyen öğrenciler, eğitimlerini TRT EBA üzerinden uzaktan takip edecek. Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde bulunan Zaferler İlkokulu ve Ortaokulu'nda sosyal mesafe kurallarına uyularak, düzenlenen 'ilk ders zili' programına bazı veliler, çocuklarıyla katıldı. Okul önünde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunurken, öğretmenler ve veliler, sosyal mesafe kuralına dikkat etti.

'ÇOCUKLAR, OKULLARINI ÇOK ÖZLEDİ'

Kızı ve oğlu ile birlikte okulda düzenlenen 'ilk ders zili' programına katılan Mehmet Ali Sürme, pandemi nedeniyle öğrencilerin bir süre uzaktan eğitim göreceğini belirterek, "Okulun ilk açıldığı gün ve İstiklal Marşı'nın okunması nedeniyle bugün ben de çocuklarıma eşlik etmek istedim. Çocuklarım, okullarını çok özlemiş. Okula gitmeyi seviyor ve özlüyorlar. İnşallah en kısa sürede bu hastalık biter ve okullar açılır. Şu an uzaktan eğitim görecekler. İnşallah en kısa sürede çocuklar, yeniden okullarına kavuşurlar" diye konuştu.

Zaferler Ortaokulu'nda eğitim gören Fatmanur Sürme ise "İstiklal Marşı'nı öğretmenlerimle birlikte okumak için bugün buraya geldim. Çok sevinçli ve mutluyum. Uzun zaman sonra okuluma kavuşmayı çok bekliyordum. Bugün, sonunda biraz da olsa okuluma kavuştum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN

2020-08-31 10:56:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.