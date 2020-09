Van TSO; korona virüs teşhisi konulan ve karantinada olan üyeleri için ‘Mobil destek ekibini’ hayata geçirdi

Van Ticaret Sanayi Odası (Van TSO), korona virüs teşhisi konmuş oda üyeleri için başlatmış oldukları çalışma kapsamında karantina ve tedavileri nedeniyle evlerinden çıkamayan üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına “Mobil Destek Ekibi”ni kurduklarını ifade ettiler.

Van Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (Van TSO) yapılan açıklamada, “Korona virüs nedeniyle tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiği bu süreçte, üyelerimizde gerek sağlık gerekse ekonomik açıdan büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır. Bu zaman içinde birçok canımızı pandemi nedeniyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktayız. Salgının ülkemizde görüldüğü andan itibaren sağlık çalışanlarımız büyük bir fedakarlık göstermiş, ekonomi yönetimimiz ise ekonominin yeniden canlanması ve istihdamın devamı için önemli destekler sunmuştur. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak salgının ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren üyelerimizin sorunlarının çözümü ve ayakta kalmaları için her türlü adımı attık ve birçoğunda da başarılı olduk. Maske stoklarında sorun yaşandığı dönemlerde ihtiyaç duyan üyelerimize maske temin ettik. Üyelerimizin işyerlerini ziyaret ederek sorunlarını dinledik, sorunlarını ilgili makamlara ilettik. Yaşanan tüm gelişmeleri anında üyelerimize aktardık. Sürecin zorlu ve sancılı olduğunun farkındayız. Van Ticaret ve Sanayi Odası bu süreçte başta üyeleri olmak üzere ilgili kurumlar ve Van halkı ile olan dayanışmasını devam ettirmektedir. Sürecin en az hasarla atlatılması için mücadele azmimizi artırarak devam ettirmeye kararlıyız” denildi.



“Hastalıkta ve Sağlıkta Her Zaman Bir Aileyiz”

Açıklamanın devamında ise, “Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Salgının kontrol altına alınması için yeni bir mücadele enstrümanını üyelerimiz lehine hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede “Hastalıkta ve sağlıkta her zaman bir aileyiz” diyerek yeni bir hizmeti daha üyelerimize sunuyoruz. Korona virüs teşhisi konmuş odamız üyeleri için başlatmış olduğumuz çalışma kapsamında karantina ve tedavileri nedeniyle evlerinden çıkamayan üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına “Mobil Destek Ekibi”ni kurmuş bulunmaktayız. Karantina nedeniyle işyerlerine gidemeyen ve günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan üyelerimizin 0534 465 22 22 numaralı WhatsApp hattı üzerinden bizlere ulaşmaları durumunda var olan temel ihtiyaçları odamız tarafından karşılanacaktır. Bu salgının en kısa sürede bitmesi ve sağlıklı günlere yeniden dönülmesi ümidiyle üyelerimizin her zaman yanında olduğunu belirtir, saygılarımızı sunarız” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.