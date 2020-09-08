Metruk binada yangın

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Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde meteruk binanın bodrum katında çıkan yangın, itfiaye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu ilçesi Bahçıvan

Mahallesinde meydana geldi. Metruk bir binanın bodrumda yangın çıktığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Gurup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Yapılan müdahale sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

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