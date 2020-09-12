İpekyolu’nda okullar yüz yüze eğitime hazırlanıyor

Van merkez İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, 20202021 eğitim ve öğretim yılı hazırlıklarını yerinde görmek ve öğretmenlerin mesleki çalışmalarına katılmak üzere okul ziyaretlerine devam ediyor.

İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, beraberinde şube müdürleri Sadrettin Kelen ve Aydın Acarsoy ile birlikte, Erçek, Ağzıkara, Yukarı Gölalan, Erçek Mehmetçik İlkokulu Ortaokulları ile Erçek Sürekli Eğitim Merkezini ziyaret etti. Okul yöneticilerinden 21 Eylülde kademeli olarak geçilecek yüz yüze eğitim hazırlıkları ve alınacak önlemler hakkında bilgi alan Müdür Şipal, okul öncesi ve 1. sınıfların 21 Eylül 2020 tarihinde başlayacak olan yüz yüze eğitim hazırlık çalışmaları, pandemi ve hijyen konularında okul idarecileri ve öğretmenlerin dikkat etmeleri gereken konularda uyarıda bulundu. Okulun derslik ve diğer birimlerini yerinde inceleyen Müdür Şipal, alınması gereken önlemlerle ilgili hatırlatmalarda bulundu. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi “Eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kılavuzu" kapsamında yapılan hazırlıkların ve diğer tüm çalışmaların yapıldığı ifade eden Şipal, okulların 20202021 eğitimöğretim sezonuna hazır bir hale getirildiği görüldüğünü ifade etti.

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