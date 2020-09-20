Kamyonette 'Rexo' ile aramada 78 kilo uyuşturucu ele geçirildi 



Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polisin devriye görevi sırasında şüphe üzerine durdurduğu kamyonette, narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan 78 kilo 250 uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinin Gövelek Mahallesi'nde devriye görevi yaptı. Ekipler, şüphelendikleri seyir halindeki kamyoneti durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan aramada, aracın kasasındaki şasinin içerisine zulalanmış 50 kilo 895 gram eroin ile 27 kilo 380 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili O.D., ve N.G., yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-09-20 09:02:40



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