Van Büyükşehir Belediyesinden bisiklet turu etkinliği

Van Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla bisiklet turu etkinliği düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl 1622 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla bisiklet turu etkinliği programı düzenleyecek. 22 Eylül Salı günü saat 14.00’da Eski Emniyet Müdürlüğü Kavşağı’ndan (Migros yanı) başlayacak olan etkinlik, Van Kalesi Atatürk Parkı önünde son bulacak. Program korona virüs tedbirleri göz önünde bulundurularak temsili olarak 30 bisikletin katılımıyla yapılacak.

Van Gölü Doğa Sporları Kulübü Derneği ile ortak düzenlenecek programla vatandaşların bireysel motorlu araçlar yerine bisiklet ve alternatif ulaşım metotları ile seyahat etmeleri hedefleniyor.

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