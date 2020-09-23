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Göçmen kuşların konakladığı yerler turizme kazandırılacak

İHA

Göçmen kuşların konakladığı yerler turizme kazandırılacak

Van'ın Erciş Belediyesi, yürüttüğü çalışmalarla flamingoların konakladığı bölgeleri turizme kazandırmayı hedefliyor.
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve akademisyenler, flamingolar başta olmak üzere göçmen kuşların konakladığı Van Gölü kenarındaki Çelebibağı ve Gölağzı mahallelerinde incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, ziyaretçilere görsel şölen sunan flamingoların Erciş ve Van’a değer kattığını söyledi. Göçmen kuşların konakladığı bölgelere kuş gözlemevleri, yürüme parkurları, çocuk oyun parkları, kamp ve dinlenme alanları yaparak turizme kazandıracaklarını dile getiren Mehmetbeyoğlu, “Coğrafyamızdaki bu kadar güzelliğin ilçemizde olması bizi mutlu ediyor. En büyük dileğimiz, buraları bütün insanların hizmetine sunmaktır. Erciş Belediyesi olarak bu bölge için kuş gözlemevleri ve yürüyüş parkurları projelerini hazırladık. Bu projelerimizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza sunduk. Erçek Gölü kıyısında olduğu gibi Çelebibağı ve Gölağzı mahallelerinde de kuş gözlem noktaları, yürüyüş parkurları yaparak insanlarımızın şehrimizi ziyaret etmesini istiyoruz” dedi.

“Flamingolar burada ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor”
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, 3 ay boyunca Gölağzı, Çelebibağı ve Kasımbağı mahallerinde konaklayan flamingoların havaların soğumasıyla yeniden Afrika'ya göç ettiğini söyledi. Bölgede yüzlerce kuş türünün bulunduğunu belirten Abdulahat Arvas, "Flamingolar burada ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Kuş fotoğrafçılarının ve doğaseverlerin gelip buraları keşfetmesi gerekir. Şehrimizin her tarafı farklı güzellikleriyle anılıyor. Bu alanlara sahip çıkmamız ve turizme kazandırmamız lazım. Kaymakamımızın Bakanlığa sunduğu projenin de takipçisi olacağız” diye konuştu.

“Van Gölü Havzası flamingo ve farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor”
YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise Van Gölü Havzası’nda yürütülen çalışmaların meyvesini aldıklarını dile getirerek, “Erciş balık bendinde inci kefalinin tersine göçünü izlemek için binlerce turist kente geliyor. Van YYÜ olarak bu konuda da bilimsel ve akademik destek vermeye hazırız. Hocalarımız bu bölgelerde gerekli çalışmaları yapıyor. Van Gölü Havzası flamingo ve farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Havza bu anlamda muhteşem bir yer" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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